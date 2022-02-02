الجمهورية الصحراوية تفضح استعمال المغرب للطيران الحربي في قتل المدنيين

كشف عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو و السفير بجنوب افريقيا، محمد يسلم بيسط جرائم دولة الاحتلال المغربي باستعمال الطيران المسير في قتل المدنيين الصحراويين و الأجانب و استمرارها في انتهاكات حقوق الانسان في الأجزاء المحتلة من تراب الجمهورية الصحراوية.

و قال بيسط :” ان دولة الاحتلال المغربي فاقمت من انتهاكاتها لحقوق الانسان في المنطقة بحيث أصبحت تستعمل الطيران الحربي المسير في قتل المدنيين الصحراويين و الموريتانيين و الجزائريين ممن يعبرون المنطقة، و في تطور خطير سيعمق بدون شك تراجع وضعية حقوق الانسان بصفة عامة”.

و اضاف ذات المتحدث ان الانتهاكات المغربية المستمرة لحقوق الانسان و استهداف المدنيين بوسائل حربية، باتت مسالة معروفة لدى الجميع و موثقة من قبل العديد من المنظمات الدولية من منظمة العفو الدولية و فرونت لاين ديفندر و مؤسسة روبرت كينيدي.

وأشار السفير إلى ان منظمة الاتحاد الافريقي هي الأخرى قد ساهمت في توثيق بعض جوانب ازمة حقوق الانسان في الصحراء الغربية لاسيما في تقريرها لسنة 2014 و مقررها لسنة 2016.

كما طالب الاتحاد الافريقي بان يفوض بعثات مختصة لمعاينة واقع حقوق الانسان في المنطقة طبقا لروح الميثاق الافريقي لحقوق الانسان و الشعوب و مقررات المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي ذات الصلة.

و شدد ولد بيسط على ان مسالة الانتهاكات المغربية المستمرة لحقوق الانسان أصبحت ازمة كبيرة، و قد خلفت الاف اللاجئين و مئات القتلى و الجرحى، بالإضافة الى منع حرية التعبير و التجمع.

رمزي أحمد توميات

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