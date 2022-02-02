الجمهورية الصحراوية تفضح استعمال المغرب للطيران الحربي في قتل المدنيين

2 فبراير، 2022

 كشف عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو و السفير بجنوب افريقيا، محمد يسلم بيسط جرائم دولة الاحتلال المغربي باستعمال الطيران المسير في قتل المدنيين الصحراويين و الأجانب و استمرارها في انتهاكات حقوق الانسان في الأجزاء المحتلة من تراب الجمهورية الصحراوية.

و قال بيسط :” ان دولة الاحتلال المغربي فاقمت من انتهاكاتها لحقوق الانسان في المنطقة بحيث أصبحت تستعمل الطيران الحربي المسير في قتل المدنيين الصحراويين و الموريتانيين و الجزائريين ممن يعبرون المنطقة، و في تطور خطير سيعمق بدون شك تراجع وضعية حقوق الانسان بصفة عامة”.

و اضاف ذات المتحدث ان الانتهاكات المغربية المستمرة لحقوق الانسان و استهداف المدنيين بوسائل حربية، باتت مسالة معروفة لدى الجميع و موثقة من قبل العديد من المنظمات الدولية من منظمة العفو الدولية و فرونت لاين ديفندر و مؤسسة روبرت كينيدي.

وأشار السفير إلى ان منظمة الاتحاد الافريقي هي الأخرى قد ساهمت في توثيق بعض جوانب ازمة حقوق الانسان في الصحراء الغربية لاسيما في تقريرها لسنة 2014 و مقررها لسنة 2016.

كما طالب  الاتحاد الافريقي بان يفوض بعثات مختصة لمعاينة واقع حقوق الانسان في المنطقة طبقا لروح الميثاق الافريقي لحقوق الانسان و الشعوب و مقررات المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي ذات الصلة.

و شدد ولد بيسط على ان مسالة الانتهاكات المغربية المستمرة لحقوق الانسان أصبحت ازمة كبيرة، و قد خلفت الاف اللاجئين و مئات القتلى و الجرحى، بالإضافة الى منع حرية التعبير و التجمع.

رمزي أحمد توميات

مقالات ذات صلة

Photo of الشرطة الفرنسية تقمع احتجاجات “السترات الصفراء” وتعتقل حوالي 100 متظاهر

الشرطة الفرنسية تقمع احتجاجات “السترات الصفراء” وتعتقل حوالي 100 متظاهر

22 سبتمبر، 2019
Photo of سلطانة خيا تستغيث لإنقاذها من الحصار القمعي لقوات الاحتلال المغربي

سلطانة خيا تستغيث لإنقاذها من الحصار القمعي لقوات الاحتلال المغربي

10 يناير، 2022

تسجيل 135 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

17 نوفمبر، 2021
Photo of وزارة الشؤون الدينية تعلن عن انطلاق خدمة استقبال أسئلة المواطنين خلال رمضان

وزارة الشؤون الدينية تعلن عن انطلاق خدمة استقبال أسئلة المواطنين خلال رمضان

13 أبريل، 2021
الملحق الوطني - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: