الجمهورية الصحراوية تؤكد أن الوضع الحالي في الصحراء الغربية ينذر بتطورات خطيرة على السلم والأمن في المنطقة

7 فبراير، 2022

 أكدت الحمهورية الصحراوية أن الوضع الحالي في الصحراء الغربية بعد عودة الحرب نتيجة نسف المغرب لاتفاق وقف اطلاق النار في 13 نوفمبر 2020 ، ينذر بتطورات خطيرة على السم والأمن في المنطقة .

وأوضحت الجمهورية الصحراوية، أن الوضع في الصحراء الغربية اليوم لا يترك مجالاً للشك في أن عوامل التصعيد والتوتر، التي تسببت فيها وتغذيها دولة الاحتلال المغربي، قد أصبحت ماثلة للعيان، وتنذر بتطورات خطيرة على السلم والأمن والاستقرار في كامل المنطقة.

وأضاف البيان الى أن الأمور بلغت حداً لا يفهم معه إطلاقاً أن لا يقوم الاتحاد الإفريقي بالتحرك العاجل لتفادي العواقب الوخيمة والوشيكة، والناجمة أساساً عن ما تقوم به المملكة المغربية من ممارسات وسياسات عدوانية، ذات أهداف توسعية، تضرب عرض الحائط بكل القوانين والأعراف الدولية.

ليديا كبيش

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