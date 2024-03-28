الجمعية الوطنية الفرنسية تتبنى قرارا بالاعتراف والإدانة بمجزرة 17 أكتوبر 1961 ضد الجزائريين بباريس

28 مارس، 2024

تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية قرارا بالاعتراف والإدانة بالمـــجزرة التي تعرض لها الجزائريون يوم 17 أكتوبر 1961 بباريس

28 مارس، 2024

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