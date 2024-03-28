الرئيسية/الأولى/الجمعية الوطنية الفرنسية تتبنى قرارا بالاعتراف والإدانة بمجزرة 17 أكتوبر 1961 ضد الجزائريين بباريس الجمعية الوطنية الفرنسية تتبنى قرارا بالاعتراف والإدانة بمجزرة 17 أكتوبر 1961 ضد الجزائريين بباريس 28 مارس، 2024 تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية قرارا بالاعتراف والإدانة بالمـــجزرة التي تعرض لها الجزائريون يوم 17 أكتوبر 1961 بباريس شارك هذا الموضوع:انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة)معجب بهذه:إعجاب تحميل... مرتبط 28 مارس، 2024 فيسبوك تويتر مشاركة عبر البريد طباعة