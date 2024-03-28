الجمعية الوطنية الفرنسية تتبنى قرارا بالاعتراف والإدانة بمجزرة 17 أكتوبر 1961 ضد الجزائريين بباريس

الفريق أول السعيد شنڨريحة في زيارة عمل إلى قيادة الدرك الوطني

شرفة يترأس اجتماعا لمناقشة التحضيرات الخاصة بالإحصاء العام للفلاحة لهذه السنة

بيان هام من وزارة الشؤون الخارجية بخصوص مسابقة التوظيف

مولوجي تشرف على فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للمسرح

الجزائر تظفر بمنصب سفير دولي للأمن والسلم عن البرلمان الإفريقي

محادثات ثنائية تجمع رئيس المجلس الشعبي الوطني بنظيره البوتسواني بجنيف

الجزائر تستعرض بجنيف تجربتها في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي

ضبط كميات كبيرة من الوقود و المواد الغذائية الموجهة للتهريب و المضاربة

عطاف يتلقّى مكالمة هاتفية من الممثلة الخاصة للإتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل