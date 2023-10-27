الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا عربيا لهدنة إنسانية في غزة

27 أكتوبر، 2023

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، القرار الذي تقدمت به المملكة الأردنية، باسم المجموعة العربية، والذي يطالب بـ”هدنة إنسانية” في غزة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى توافق بشأن الأزمة.

وصوتت لصالح القرار 120 دولة عضوة في الأمم المتحدة، ورفضته 14، وامتنعت عن التصويت 45 دولة.

ويتضمن القرار الأردني حسب مصادر إعلامية، “هدنة إنسانية فورية ودائمة ومتواصلة تفضي إلى وقف القتال”، و “توفير الاحتياجات الأساسية للمدنيين في غزة، مثل الماء والغذاء والوقود والكهرباء “فورا” و”بكميات كافية”، وكذلك ضمان وصول المساعدة الإنسانية “من دون عوائق”.

شرف الدين عبد النور

27 أكتوبر، 2023

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