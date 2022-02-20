الجمارك: تحصيل 1036 مليار دينار وحجز أزيد من 500 ألف أورو سنة 2021

كشف اليوم الأحد، مدير التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية بالمديرية العامة للجمارك، عادل حابسة، عن حجز أزيد عن 500 ألف أورو. إضافة إلى مليون و400 ألف قرص مهلوس، وعدد معتبر من السيارات في 1200 عملية حجز خلال سنة 2021.

وافاد حابسة، في تصريح للقناة الإذاعية ، أن حجم التحصيل الجمركي جاوز الألف و36 مليار دينار جزائري، موضحا أن هذا الرقم من التحصيل، سيدخل في الإيرادات العادية لخزينة الدولة.

كما أشار ذات المتحدث إلى إن ارتفاعا طفيفا سجل في هذا الإطار مقارنة بسنة 2020 التي تم فيها تحصيل مبلغ ألف مليار دينار. مضيفا أن تحصيل المبلغ يجسد الأهداف المسطرة مسبقا خصوصا في قانوني المالية والتكميلي لسنة 2021 .

أما بخصوص قانون المالية الحالي وما حمله لقطاع الجمارك، أكد المسؤول على أن القانون تضمن مجموعة من الإجراءات. خاصة ما تعلق بتوضيح مهام إدارة الجمارك بالشكل الذي سيسمح لها بأداء مهامها الرقابية بصورة أحسن.

كما تضمن القانون إجراءات أخرى تهدف لتصفية البضائع الموجودة في مختلف المخازن ومساحات العبور. وهذا من خلال السماح لمصالح الجمارك بالتصرف بسرعة عن طريق استصدار عرائض البيع قبل صدور الحكم.

ليديا كبيش

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