الجمارك: الرسوم الجديدة تستهدف تحقيق العدالة الضريبية

أكد اليوم الأحد، مدير التحصيل والجباية بالمديرية العامة للجمارك، توفيق ساسي، على أن القوانين الجديدة المتخذة جاءت لتنظيم التجارة الإلكترونية.

وأوضح ساسي، لدى حلوله ضيفا على قناة “الشروق نيوز”، أن الرسوم المفروضة لا تخص التجار والمستوردين أصحاب الجملة، وإنمـا تستهدف الأشخاص الذين يُمارسون التجارة الالكترونية بدون سجلات تجارية.

وأكد ذات المتحدث، على أن الرسوم الجديدة تستهدف تحقيق العدالة الضريبية بين الجميع، حيث قال نترقب صدور إصلاحات جديدة تندرج ضمن تحقيق العدالة الضريبية

كما تحدث مدير التحصيل عن قرار فرض رسوم على السلع التكنولوجية، مرجعا ذلك إلى إخضاعه للحق الإضافي المؤقت، موضحا أن قائمة الحق الإضافي المؤقت متغيرة وليست ثابتة.

ليديا كبيش

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