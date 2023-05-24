الجمارك الجزائرية : حجز كمية معتبرة من مادتي البنزين و المازوت موجهة للتهريب

حجزت أعوان الفرقتين المتعددتي المهام للجمارك و بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي بكل من تيميا وين وبرج باجي مختار، كمية معتبرة من مادتي البنزين و المازوت، في إطار تظافر الجهود الميدانية للمصالح العملياتية لمختلف أجهزة الدولة لحماية الاقتصاد الوطني ومكافحة كل أشكال التهريب، حسب بيان للجمارك الجزائرية.

و تمكنت الفرقتين المتعددتي المهام للجمارك التابعتين لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بـأدرار، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك ببشار، من حجز 23000 لتر من البنزين و 18800 لتر من المازوت، تم ضبطها معبأة داخل صهريج و خزانات وبراميل بلاستيكية وحديدية مختلفة السعات، حسب ذات المصدر.

كما تم العملية، حجز 93 برميلا فارغا بسعة 200 لتر، وكذا وسائل النقل المستعملة في التهريب والمتمثلة في 4 شاحنات، جرارين طريقيين بمقطورتين وصهريج.

شرف الدين عبد النور

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