الجمارك الجزائرية تخلد الذكرى الواحدة والستين للإستقلال

قام، صبيحة اليوم، ووبمناسبة إحياء الذكرى الواحدة والستين (61) للإستقلال المجيد، المدير العام للجمارك نور الدين خالدي، بمعية الإطارات المركزية للمديرية العامة للجمارك، بوضع إكليل من الزهور على مستوى النصب التذكاري المتواجد بمقر المديرية العامة للجمارك ترحما على أرواح شهداء الوطن الذين استماتوا في سبيل انتزاع السيادة الوطنية على تراب الجزائر الطاهر، حسب بيان للجمارك الجزائرية.

كما سطرت المديرية العامة للجمارك برنامجا حافلا بالمناسبة، شمل مختلف المصالح الخارجية الجمركية تخليدا للمحطة التاريخية التي استرجع فيها الشعب الجزائري سيادته على أرضه الطاهرة، معلنا انتصار القضية الجزائرية العظيمة على المستدمر الفرنسي الغاشم، يضيف البيان.

تعكف المديرية العامة للجمارك على إحياء كافة المناسبات والأعياد الوطنية التي يزخر بها السجل التاريخي الحافل والمشرف لجزائر العزة والمجد، والمخلدة للصنائع الجليلة لشعب جزائري عظيم ضحى بالنفس والنفيس في سبيل رفع راية الجزائر شامخا، والذود عن ترابها الطاهر بكل بسالة ورباطة جأش، كما تحرص على تلقين منتسبي المؤسسة الجمركية قيم الثورة التحريرية المجيدة وترسيخها في نفوسهم، بما يبعث العزيمة ويبث الهمة في صفوفهم لاستكمال رسالة الواجب الوطني التي خطها شهداء الوطن الأبرار والمجاهدين الأخيار، وحثهم على المضي قدما دون هوادة في أداء مهامهم النبيلة دفاعا عن الوطن وذودا عن مقوماته، يختم البيان.

ش.ن

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