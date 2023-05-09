الجمارك: أوامر مشددة لضمان أحسن استقبال ومرافقة الجالية الجزائرية

أشرف المدير العام للجمارك نور الدين خالدي، اليوم الثلاثاء، على أشغال الاجتماع المنعقد بمقر المديرية العامة للجمارك. وهذا، بحضور المدراء الجهويين للجمارك.

وخصص الاجتماع لمناقشة التدابير والإجراءات الجمركية المبرمج وضعها حيز التنفيذ خلال موسم الاصطياف 2023 لفائدة المسافرين والجالية الوطنية بالخارج.

و أسدى المدير العام للجمارك التعليمات والتوجيهات الضرورية للمصالح العملياتية، الرامية إلى التحضير الأمثل لإنجاح موسم الاصطياف 2023.

وتتعلق التعليمات أساسا بالعمل على ضمان أحسن استقبال ومرافقة لأفراد الجالية الوطنية بالخارج. ووضع حيز التنفيذ لمختلف التسهيلات الجمركية المبرمجة خلال موسم الاصطياف 2023.

وذلك على مستوى مختلف المعابر الحدودية الجوية، البحرية والبرية. وتعزيز نشاطات الإعلام والاتصال الرامية إلى إعلام الجالية الوطنية بالخارج بكل المعلومات الجمركية التي تهمهم خلال سفرهم.

بالاضافة الى الحرص على المتابعة الميدانية لتجسيد هاته الإجراءات من طرف المسؤولين طيلة فترة موسم الاصطياف 2023.

رمزي أحمد توميات

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