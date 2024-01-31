الجزائر و الإتحاد الأوروبي يتباحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي الطاقوي

إستقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، بمقر دائرته الوزارية، رئيس قسم شمال أفريقيا في الإدارة العامة للجوار في الاتحاد الأوروبي، فلوريان أرماكورا.

و بحث الجانبان، خلال هذا اللّقاء، الذي جرى بحضور سفير الإتحاد الأوروبي لدى الجزائر، وإطارات من الوزارة، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في إطار الحوار الاستراتيجي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة.

كما شكّل هذا اللّقاء حسب بيان وزارة الطاقة، فرصة لمراجعة التقدم المحرز في مجال التعاون الثنائي الطاقوي وآفاق تعزيزه ولاسيما في تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي، الطاقات المتجددة، تطوير الهيدروجين والإنتقال الطاقوي والفعالية الطاقوية وترقية ودعم الإستثمار في هذه المجالات.

كما ناقش الطرفان أوجه أخرى للتعاون على غرار تسويق الغاز الطبيعي والحد من انبعاثات الميثان في صناعة الغاز، وكذا الربط الكهربائي بين الجزائر وبُلدان الاتحاد الأوروبي.

كما تم التأكيد على أهمية مشروع الممر الجنوبي Corridor Sud H2 لربط الجزائر وأوروبا عبر (إيطاليا، المانيا والنمسا) من أجل تصدير الهيدروجين في المستقبل.

و قدّم وزير الطاقة والمناجم، بهذه المناسبة، لمحة عامة حول مختلف برامج القطاع لتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة، تطوير انتاج الغاز الطبيعي والكهرباء وتحلية مياه البحر، مُرحبا بالتقدم المحرز في عملية الشراكة، بما في ذلك الإجتماعات المنتظمة بين الخبراء، التي تساهم في تحسين الفهم المتبادل حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث الطرفان، أيضا، سبل توسيع التعاون في مجال استكشاف وإنتاج واستخدام الموارد المنجمية النادرة، لا سيما التي تدخل في صناعة تركيب المكونات لإنتاج أو تخزين الطاقة المتجددة.

ومن جهته، رحّب أرماكورا بالتقدم المحرز من خلال اللقاءات والتبادلات المختلفة، وأكد على مواصلة الحوار والشراكة الإستراتيجية مع الجزائر من أجل إدراج مواضيع أخرى هامة في مجال الطاقة من أجل منفعة متبادلة، وأكد على أهمية الجزائر من حيث كونها شريكًا استراتيجيًا وموثوقا من خلال التموين الطاقوي للاتحاد الأوروبي ولاسيما بالغاز الطبيعي.

شرف الدين عبد النور

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