الجزائر وكرواتيا تلتزمان بتعزيز شراكتهما الإقتصادية والتجارية

أكدت الجزائر وكرواتيا بمناسبة إنعقاد الدورة الثالثة من المشاورات السياسية بالجزائر العاصمة، التأكيد على التزامهما المشترك بتعزيز شراكتهما الإقتصادية والتجارية حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

ووفقا لنص البيان فان اللقاء الذي جرى بالرئاسة المشتركة للأمين العام للوزارة عمار بلاني. وكاتب الدولة للشؤون السياسية للوزارة الكرواتية للشؤون الخارجية والأوروبية، فرانو ماتوسيتش. كان مناسبة ليستعرض فيها كلا الجانبين وضعية مجمل العلاقات الثنائية.

و كذا افاق تعزيزها أكثر على ضوء الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي باشرتها الجزائر. وفي إطار المعطيات الجديدة التي فرضتها التغيرات الجيوسياسية الجديدة على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أعرب الجانبين عن إرتياحهما لنوعية علاقات الصداقة والتعاون بين الجزائر وكرواتيا. حيث أكدا على التزامهما المشترك بتعزيز شراكتهما الإقتصادية والتجارية مع الإستفادة قدر الإمكان من المزايا التي ينص عليها القانون الجزائري الجديد حول الإستثمار. سيما في مجال الإستقرار القانوني و الشفافية و تخفيف الإجراءات الإدارية و التسهيلات الجبائية”.

في حين اتفقا على ترقية التعاون بين الجزائر وكرواتيا في مجالات الفلاحة، والسياحة والطاقة والمؤسسات الناشئة. بالإضافة كذلك إلى النقل وصناعة السفن والرياضة والسمو بها إلى مستوى جودة علاقاتهما السياسية. طبقا لتوجيهات رئيسا الدولتين، عبد المجيد تبون، ونظيره الكرواتي، زوران يلانوفيتش.

كما تناولت المحادثات التي دارت بين كلا المسؤولين، المسائل السياسية الدولية و الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. سيما مسالة الصحراء الغربية والوضعية السائدة في ليبيا والساحل والشرق الاوسط، فضلا عن اخر التطورات في منطقة البلقان”.

واتفق كلا المسؤولين على تعزيز التشاور بين الجزائر وكرواتيا على مستوى الهيئات الاقليمية و الدولية من اجل دعم جهود المجتمع الدولي في البحث عن الحلول السلمية لتلك النزاعات والأزمات. طبقا للوائح الأمم المتحدة و مبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي.

رمزي أحمد توميات

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