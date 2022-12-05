الجزائر والصين توقعان على الخطة التنفيذية لمبادرة الحزام والطريق

وقع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ورئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية، خو ليفانغ، عن بعد، على الخطة التنفيذية للبناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق” و”الخطة الثلاثية للتعاون في المجالات الهامة 2022- 2024″، بين الجزائر والصين.

وأفادت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها، أن الخطة التنفيذية للبناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق، لبنة أخرى من أجل تعميق وتثمين أكبر للتعاون في إطار مبادرة “الحزام والطريق”، التي انضمت إليها الجزائر سنة 2018، مضيفة: “أما الخطة الثلاثية للتعاون في المجالات الهامة 2022-2024، فهي آلية عملية أخرى من الآليات الثنائية للدفع قدماً بالتعاون، في المجالات الاقتصادية الرئيسية التي تحظى بالأولوية في السياسة التنموية للطرفين”.

وحسب نص البيان، يأتي التوقيع على هاتين الوثيقتين بعد إبرام الطرفين، يوم 08 نوفمبر الماضي، للخطة الخماسية الثانية للشراكة الإستراتيجية الشاملة 2022-2026، تجسيداً للإرادة المشتركة المتجددة والقوية لكل من عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية وشي جينبينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية.

وذلك قصد إضفاء زخمٍ جديد على الشراكة الثنائية بما يسمح بتحقيق المزيد من التقدم والرخاء وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، خدمة للشعبين الصديقين، يضيف البيان.

رمزي أحمد توميات

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