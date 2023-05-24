رئيس الجمهورية : الجزائر لن تتوان عن المساهمة إيجابيا في حل النزاعات بالطرق السلمية

24 مايو، 2023

أقيمت مساء الثلاثاء مأدبة عشاء على شرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في البرتغال أين القى كلمة قال فيها :”نتطلع إلى تعزيز الاستثمار البرتغالي في الجزائر ليكون في مستوى التوافق السياسي لأن المناخ الاقتصادي الجديد في الجزائر منفتح على الاستثمار”.

وأكد الرئيس تبون على أن الاقتصاد الجديد في الجزائر يستجيب لمتطلبات الفاعلين الاقتصاديين لما يتوفر عليه من استقرار قانوني وعوامل مشجعة على تكثيف المبادرات الاستثمارية

وقال رئيس الجمهورية :” سنسعى بكل عزم بمناسبة الدورة السادسة للاجتماع الثنائي رفيع المستوى إلى إقرار استمرارية التشاور السياسي والاستراتيجي وتقييم آليات التعاون الثنائي”

وشدد الرئيس تبون على أن الجزائر لن تتوان عن المساهمة إيجابيا في حل النزاعات بالطرق السلمية عن طريق تجربتها في الوساطة خاصة في خضم التحديات الجديدة

وتابع قائلا :” الأمر يفرض علينا جهودا حثيثة للمساهمة في استتباب الأمن في المنطقة المتوسطية وفي العالم انطلاقا من مبادئ القانون الدولي واحترام السيادة الوطنية”

رمزي أحمد توميات

24 مايو، 2023

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