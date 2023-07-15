الجزائر-فلسطين: توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الوقاية من الفساد

الجزائر-فلسطين: توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الوقاية من الفساد

تم اليوم السبت بالجزائر العاصمة, التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. وهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية, بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.

ووقع على هذه المذكرة كل من رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, سليمة مسراتي, ورئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية, رائد رضوان.

و جاء ذلك على هامش الملتقى الخاص بالإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”.

وأكدت مسراتي أن الهدف من هذه المذكرة هو تعميق التنسيق والتعاون بين الهيئتين. لاسيما في ظل تسجيل توافق تام بين البلدين في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.

ومن جانبه، ثمن رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية التوقيع على هذه المذكرة الرامية إلى تعزيز التعاون. كاشفا عن إطلاق الإستراتيجية الفلسطينية الجديدة لمكافحة الفساد (2024-2030).

وأعرب المسؤول الفلسطيني عن شكره العميق للجزائر شعبا وحكومة ولرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون, إزاء الدعم المتواصل الذي يقدمه للشعب الفلسطيني وآخره ما قدمته الجزائر من مساعدة مالية لإعادة إعمار مخيم جنين.

رمزي أحمد توميات

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