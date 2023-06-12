الجزائر ضيف شرف المعرض الدولي للكتاب بالصين

من المرتقب أن تحل الجزائر ضيف شرف، على معرض الصين الدولي للكتاب بالعاصمة بكين، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 18 جوان الجاري.

وحسب بيان لوزارة الثقافة والفنون، سيشارك وفد رفيع المستوى من الوزارة من خلال أسماء وازنة في الكتابة والآداب والفنون، وإلى جانب عرض عدد من الإصدارات والكتب الجزائرية في مختلف المجالات الأدبية والمعرفية.

وتحمل الطبعة الـ29، لمعرض بكين الدولي شعار “الجزائر بيكين، ملتقى الثقافة والحضارات”، حيث يأتي هذا في سياق تعميق التعاون والتبادل الثقافي بين البلدين، وهو ما يعبر عن عمق العلاقات بين البلدين والممتدة في التاريخ

ليديا كبيش

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