دخنيسة: الجزائر ستمرّ إلى مرحلة نوعية في التنمية الاقتصادية

1 ديسمبر، 2022

قال البروفيسور أحمد دخنيسة، اليوم الخميس، في تصريحات خصّ بها برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى، أنّ الجزائر تتمتع بديناميكية فخمة حاليًا، متوقعًا مرور الجزائر إلى مرحلة نوعية جدًا مع قانوني البلدية والولاية وتهيئة الإقليم، ومن ثمّ الانتقال إلى الحوكمة الرشيدة وعودة الفعل إلى الفاعلين مستقبلا.

هذا و أكد أحمد دخنيسة، بدء تجسيد البرنامج التنموي التكميلي في ولاية تيسمسيلت واستفادة الأخيرة من 100 مليار دينار لأجل تنفيذ 90 مشروعًا في غضون الـ 36 شهرًا القادمة.

و أضاف أستاذ القانون العام، بأنّ مخطط تهيئة الاقليم جاء لتصليح الاختلالات واستدراك ما فات، و أنها خطوة هي نوع من الانصاف والتصحيح، في بعض المناطق عانت من صعوبات في صورة تيسمسيلت وخنشلة.

وأشار دخنيسة، إلى  أنّ الإطار القانوني يحاول فتح ٱفاق وٱليات وحوكمة جديدة في كل أبعادها، لاسيما أن الفاعلين الاقتصاديين كانوا مهّمشين وعرضة للبيروقراطية والفساد، ما أنتج مناطق صناعية دون أهداف وجدوى وتنسيق.

كما دعا دخنيسة، إلى وجوب التكيّف والاستباقية لإنجاح السياسة الصناعية وغيرها، من خطط التنمية المستدامة والتحدي المناخي وتسيير الكوارث الطبيعية، فضلاً عن كسب رهان التحدي الرقمي.

و صرح استاذ القانون العام، بأن روح مشروع قانوني البلدية والولاية يقوم على المبادرة، والنظرة والتحول برؤى ابتكارية جديدة، و يحتاج إلى تحسين الإطار والاجراء، وتفعيل كثير من الأشياء، والحكامة الجديدة تسعى لتجميع الكل (منتخبون، مسؤولون، مستثمرون و مواطنون) لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

حورية سعداوي

 

1 ديسمبر، 2022

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