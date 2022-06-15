الجزائر ستحتضن الاجتماع الـ20 لوزراء الخارجية الأفارقة ونظرائهم من دول الشمال شهر ماي من السنة المقبلة

الجزائر ستحتضن الاجتماع الـ20 لوزراء الخارجية الأفارقة ونظرائهم من دول الشمال شهر ماي من السنة المقبلة

من المنتظر أن تحتضن الجزائر في ماي 2023 الاجتماع الـ20 لوزراء الخارجية الأفارقة ونظرائهم من دول الشمال، حسبما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية، في بيان لها.

ووفقا لنص البيان، فقد اتخذ هذا القرار التوافقي خلال أشغال الدورة الـ19 لاجتماع رؤساء الدبلوماسية الأفارقة ونظرائهم من دول الشمال، الذي عقد في هلسنكي (فنلندا)، بمشاركة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة.

وأوضحت وزارة الخارجية، أن القرار قد اتخذ بعد جلسة مغلقة اقترح خلالها العديد من الوزراء الأفارقة، لاسيما من النيجر وجنوب أفريقيا ونيجيريا وتنزانيا، في إطار التناوب ضمن المجموعة، احتضان الجزائر لأشغال الدورة الـ20 العام المقبل.

كما أن هذا الاقتراح الذي أفضى إلى انسحاب ثلاث دول أفريقية كانت تنوي الترشح لاستضافة هذا الحدث، سرعان ما حظي بتأييد من فنلندا وترحيب من المشاركين الذين أشادوا بظهور توافق بسرعة وسهولة بشأن موضوع عادة ما يستدعي مشاورات واسعة، يضيف البيان.

وبهذه المناسبة، عبر لعمامرة عن شكره العميق لنظرائه من أفريقيا ودول الشمال على هذه الثقة التي تعكس المصداقية التي تتمتع بها الجزائر على المستويين القاري والعالمي بفضل إسهاماتها في تعزيز السلام وجهودها لإعلاء صوت أفريقيا في جميع المحافل الدولية.

وأكد ذات المتحدث على أن الجزائر التي ستتشرف بتولي هذه المسؤولية لن تدخر جهدا من أجل إنجاح هذا الموعد الهام امتدادا للنتائج الإيجابية المحققة في اجتماع هلسنكي.

ليديا كبيش

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