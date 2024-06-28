الجزائر تُوقّع على اتفاقية متعددة الأطراف لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح

قام لعزيز فايد، وزير المالية، أمس الخميس، بمقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OCED) بباريس (فرنسا)، بالتوقيع على الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، وذلك بحضور فابريزيا لابيكوريلا Fabrizia LAPECORELLA، نائبة الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية و المديرة العامة للضرائب، أمال عبد اللطيف.

وتهدف هذه الاتفاقية، حسب بيان وزارة المالية، إلى المكافحة الفعالة لممارسات التهرب الضريبي الدولي التي تطبقها بشكل خاص الشركات متعددة الجنسيات من خلال الاستخدام غير المناسب للاتفاقيات الضريبية.

كما تُطبق هذه الاتفاقية، بالتوازي مع الاتفاقيات الثنائية الجبائية التي أبرمتها الجزائر، من خلال تعديل تنفيذها بإدراج تدابير تهدف إلى منع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، دون الحاجة إلى اللجوء إلى إجراء مفاوضات ثنائية طويلة ومكلفة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية متعددة الأطراف قد تم توقيعها من طرف 32 دولة التي أبرمت معها الجزائر اتفاقيات جبائية دولية ثنائية.

كما ستسمح هذه الاتفاقية متعددة الأطراف للجزائر بتعزيز ترسانتها القانونية لمكافحة الغش والتهرب الضريبيين الدوليين، من خلال تزويد الإدارة الجبائية بوسائل قانونية إضافية تمكنها من مواجهة بشكل أكثر فعالية بعض ممارسات التجنب الضريبي التي تضر بموارد الدولة وتنميتها المستدامة.

و يُمثّل التوقيع على هذه الاتفاقية، من جهة أخرى، التزام الجزائر بتحسين مناخ الأعمال، بالشكل الذي يساهم في تعزيز الأمن القانوني الممنوح للمستثمرين بصفة خاصة والمكلفين بالضريبة، لا سيما من خلال تعزيز آليات تسوية المنازعات الضريبية الدولية.

شرف الدين عبد النور