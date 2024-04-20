الجزائر تُقدم ملف الزليج لإدراجه لدى اليونسكو

كشفت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي من بجاية عن تقديم ملف “فن الزخرفة المعمارية بالزليج” لإدراجه في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية خلال أفريل الجاري.

وحسب مولوجي فان وزارة الثقافة تعزم إدراج “فن الزخرفة المعمارية بالزليج” لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلم اليونسكو.

وكشفت ذات المتحدثة إن الجزائر تحصي 11 عنصرا غير مادي ضمن قوائم التراث الثقافي العالمي لـ اليونسكو وتعمل على تصنيف عناصر اللامادية أخرى.

وأوضحت الوزيرة أنه تم التحضير هذه السنة وبشكل استباقي لــ10 ملفات مبرمجة للتسجيل خلال السنوات القادمة في اليونسكو.

رمزي أحمد توميات