الجزائر تُعزي عائلات ضحايا حادث القطارات بالهند

تقدمت الجزائر بتعازيها الخالصة لعائلات ضحايا حادث الإصطدام الذي وقع بين عدد من القطارات مساء الجمعة بولاية أوديشا في شرق الهند.

وجاء قي بيان لوزارة الشؤون الخارجية:” على إثر الإصطدام الذي وقع بين عدد من القطارات مساء الجمعة بولاية أوديشا في شرق الهند، والذي خلف العديد من الضحايا بين قتلى وجرحى تتقدم الجزائر بتعازيها الخالصة لعائلات الضحايا ودعواتها الصادقة بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين”.

كما تعرب الجزائر في هذا الظرف الأليم عن تعاطفها وتضامنها مع حكومة جمهورية الهند وشعبها الصديق.

رمزي أحمد توميات

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