الجزائر تُعزي تركيا وسوريا على إثر الزلزال العنيف الذي ضرب البلدين

6 فبراير، 2023

تقدّمت الجزائر بتعازيها الخالصة لأهالي الضحايا وحكومتي وشعبي جمهورتي تركيا وسوريا، على إثر الزلزال المدمر الذي ضرب صباح اليوم مناطق في جنوب الجمهورية التركية وشمال الجمهورية العربية السورية مخلفا خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات والبنى التحتية.

وورد في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أن الجزائر التي تشاطر ألم هذه الفاجعة الأليمة مع أشقائها في الجمهورية التركية والجمهورية العربية السورية، وتؤكد تضامنها التام مع هذين البلدين الشقيقين وتعرب عن تطلعها لتجاوزهما هذه المحنة بكثير من الصبر والعزم والثبات.

ش.ن

 

 

6 فبراير، 2023

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