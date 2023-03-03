الجزائر تُعزي أندونسيا على إثر الحريق الذي شبّ في مستودع وقود بالعاصمة جاكرتا

3 مارس، 2023

قدّمت الجزائر تعازيها الخالصة لجمهورية اندونيسيا على إثر الحريق الذي شبّ في مستودع وقود في العاصمة جاكرتا، اليوم الجمعة، والذي تسبب في سقوط العديد من الضحايا بين قتلى وجرحى. وأعربت عن تعاطفها وتضامنها مع جمهورية اندونيسيا

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج ” على إثر الحريق الذي شبّ في مستودع وقود في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، اليوم الجمعة، والذي تسبب في سقوط العديد من الضحايا بين قتلى وجرحى، تتقدم الجزائر بتعازيها الخالصة لعائلات الضحايا ودعواتها الصادقة بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

كما تعرب الجزائر في هذا الظرف الأليم عن تعاطفها وتضامنها مع جمهورية اندونيسيا الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا.”

ش.ن

 

3 مارس، 2023

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