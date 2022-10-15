الجزائر تُعرب عن تضامنها مع تركيا إثر الحادث الأليم لانفجار منجم شمال البلاد

15 أكتوبر، 2022

أعربت الجزائر عن تضامنها مع جمهورية تركيا على إثر الحادث الأليم لانفجار منجم ببلدة اماسرا بولاية بارطن شمال البلاد، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

وجاء في بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ، وإذ تتقدم الجزائر بخالص تعازيها وعميق مواساتها إلى جمهورية تركيا قيادة وحكومة وشعبا وإلى أهالي الضحايا، فإنها تعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين راجية أن تتكلل جهود السلطات المعنية بالنجاح وإنقاذ جميع العالقين من عمال المنجم.

ش.ن

15 أكتوبر، 2022

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