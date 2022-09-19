الجزائر تُعرب عن تضامنها مع النيجر إثر الفياضانات الكارثية التي اجتاحتها

الجزائر تُعرب عن تضامنها مع النيجر إثر الفياضانات الكارثية التي اجتاحتها

أعربت الجزائر عن تضامنها مع جمهورية النيجر إثر الفياضانات الكارثية التي اجتاحتها.

وجاء فقي بيان لوزارة الشؤون الخارجية “تعرب الجزائر عن تضامنها مع جمهورية النيجر قيادة وحكومة وشعبا على إثر الفيضانات الكارثية التي ألمت بهذا البلد الشقيق وخلفت خسائر بشرية جسيمة وأضراراً مادية معتبرة”.

وفي هذه الظروف الأليمة، يضيف البيان، تتقدم الجزائر بأخلص تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة على مساندتها ودعمها للجهود المبذولة بغية الاستجابة للتحديات التي تفرضها هذه الكارثة.

ش.ن

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