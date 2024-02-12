الجزائر تُشارك في فعاليات البورصة الدولية للسياحة ببرلين

12 فبراير، 2024

سيشارك قطاع السياحة و الصناعة التقليدية، في فعاليات البورصة الدولية للسياحة ITB Berlin، في الفترة الممتدة من 05 الى 07 مارس 2024، بالعاصمة الألمانية برلين، بغية الترويج للوجهة السياحية الجزائرية و التعريف بالمقومات السياحية التي تزخر بها الجزائر، حسب ما أورده بيان وزارة السياحة.

و أفادت وزارة السياحة، في بيانها، بأنه يتعين على الراغبين في المشاركة في هذه التظاهرة من وكالات سياحة و أسفار ومتعاملين سياحيين، إرسال طلب المشاركة مرفقة ببطاقة تقنية للمنتوجات، والعروض التي سيتم تقديمها في إطار مشاركتهم قصد دراستها قبل غد الثلاثاء 13 فيفري، على الساعة الواحدة زوالا (أخر أجل للتسجيل)، مضيفة أن الطلبات تُرسل عبر البريد الالكتروني ont@mta.gov.dz  ،Ont.dmd@gmail.com.

 

شرف الدين عبد النور

12 فبراير، 2024

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