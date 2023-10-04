الجزائر تُشارك في الطبعة 45 للصالون الدولي للسياحة بباريس

تشارك الجزائر في الطبعة 45 للصالون الدولي للسياحة IFTM Top Resa، الذي ينظم بالعاصمة الفرنسية باريس، من 03 إلى 05 أكتوبر الجاري، وهذا تجسيدا لبرنامج عمل وزارة السياحة والصناعة التقليدية، المنبثق من إستراتجية تنمية السياحة لآفاق 2030، وفي جانبه المتعلق بترقية المقصد السياحي الجزائري.

و تهدف المشاركة في هذا الحدث، حسب بيان وزارة السياحة، للترويج للوجهة الجزائرية في العاصمة الفرنسية إحدى الأسواق التقليدية المهمة للجزائر، بالنظر للتنامي المتواصل لتعداد السياح الفرنسيين الذين يختارون الجزائر كوجهة مميزة.

كما أن هذه المناسبات تسمح بالاحتكاك المباشر مع الجالية الجزائرية المقيمة بهذا البلد لتشجيعها وحثها على اختيار بلدهم كوجهة سياحية، يضيف المصدر.

للاشارة، يعتبر هذا الصالون المنظم منذ 1978، أكبر معرض للسياحة و الأسفار بفرنسا، حيث يعرف مشاركة كبار المتعاملين في القطاع السياحي من مختلف دول العالم ،حيث استحوذت الطبعة السابقة مشاركة أزيد من 798 عارضا، من 170 دولة، وتوافد قرابة 29.475 زائرا.

كما يُعّد ايضا، بمثابة نافذة على الأسواق السياحية الأوروبية، وفرصة لعقد اللقاءات البينية لتبادل الخبرات والوقوف على آخر المستجدات والتطورات والتحديات التي تشهدها الأسواق السياحية العالمية.

و حجز الديوان الوطني للسياحة، في إطار هذا الموعد الدّولي لصناعة السياحة، جناحا يمتد على مساحة 92 مترا مربعا قصد الترويج للوجهة الجزائرية وتسليط الضوء على منتجاتها السياحية المتنوعة وابراز طابع الجمال المعماري والثقافي والتراثي الجزائري وتنوعه.

كما سيؤخذ بعين الاعتبار خصوصيات وثراء البلد في هذا المجال، من خلال الإعتماد على ديكور وتزيين مميز للجناح عبر لوحات تعكس الأصالة والحداثة في نفس الوقت، وإبراز أهم المعالم السياحية الجزائرية المتمثلة في المعالم والمناظر الطبيعية والتاريخية لمناطق جنوب الجزائر الكبير التي تنفرد عالميا بهذه المؤهلات، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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