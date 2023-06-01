الجزائر تُسخر جميع الموارد المالية لضمان رفاهية الأطفال

شدد وزير المالية، لعزيز فايد، على أن الجزائر تسخر جميع الموارد المالية والبشرية لضمان ولادة ونمو الطفل الجزائري في بيئة تضمن له حقوقه في للعيش في رفاهية وازدهار.

وجاء ذلك خلال استقباله، أمس الأربعاء، للمديرة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أديل الخضر.

و شكل هذا اللقاء فرصة لتحديد اهداف تعاون مستقبلي مع وزارة المالية. بما يجعل مجال الطفولة على رأس اولوياتها، حسب بيان لوزارة المالية.

وأكد وزير المالية أن حماية الأطفال في الجزائر بمفهومها الواسع تعتبر حقا مكرسا في دستور البلاد. لهذا يتم تسخير جميع الموارد المالية والبشرية لضمان ولادة ونمو الطفل الجزائري في بيئة تضمن له حقوقه في للعيش في رفاهية وازدهار

كما أكد نفي المسؤول أنه تم التكفل بقضايا النوع الاجتماعي والطفولة في إطار إصلاحات الميزانية، مشيرا الى هتمام دائرته الوزارية بتوسيع التعاون مع منظمة اليونيسف لإدراج موضوعات جديدة في هذا المجال”.

من جهتها، أشارت الخضر التي هنأت “الجزائر على ارادتها وجهودها المتواصلة تجاه الطفولة واستثماراتها الجوهرية في هذا المجال”. إلى أن “الاطار الجديد للتعاون الخاص بنظام الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لفترة 2023-2027 يعتبر التزاما شاملا يغطي عديد محاور التعاون.

هذا وقد اتفق الطرفان على أهمية مواصلة هذا الحوار ودعم استمراريته. بهدف تعزيز روابط التعاون الثنائي وتوجيهها نحو تحقيق التطلعات المرجوة في إطار حقوق الطفل.

رمزي أحمد توميات

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