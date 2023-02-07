الجزائر تُرسل 200 طن من المساعدات عبر 6 طائرات عسكرية إلى تركيا وسوريا

7 فبراير، 2023

قامت الجزائر بارسال 200 طن من المساعدات إلى تركيا وسوريا جراء الزلزال العنيف الذي ضرب البلدين حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

ووفقا لنص البيان فإن المساعدات جاءت تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، وعلى إثر الزلزال الذي شهدته تركيا وسوريا يوم أمس الإثنين.

وأضاف البيان، أنه تم تسخير 6 طائرات نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية على مستوى القاعدة الجوية بوفاريك بالناحية العسكرية الأولى. لنقل فرق التدخل من الحماية المدنية والمتكونة من 86 فردا و40 مسعفا. وكذا شحن أكثر من 200 طن من مختلف المساعدات

رمزي أحمد توميات

7 فبراير، 2023

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