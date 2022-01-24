الجزائر تُدين وتستنكر بشدّة الاعتداءات المتتالية على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة

أعربت الجزائر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتوالي الاعتداءات على كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجدّدت تضامنها الدائم مع البلدين الشقيقين، حسب ما أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وإذ تعبّر الجزائر عن شجبها لهذه الأعمال العدائية، فإنها تدعو مجددا إلى تفادي التصعيد وتغليب لغة الحكمة والحوار لتجاوز الخلافات وإيجاد الحلول الكفيلة بضمان مستقبل يسود فيه السلم والأمن والرفاهية لصالح كافة شعوب المنطقة، يضيف بيان الخارجية.

ش.ن

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