الجزائر تُدين عملية اقتحام مبنى إقامة سفير الجزائر بالخرطوم

21 يونيو، 2023

أعربت الجزائر عن إدانتها الشديدة لعملية الاقتحام التي استهدفت مبنى إقامة سفير الجزائر بالخرطوم وتخريب محتوياته وتشدد على ضرورة متابعة الجناة والمخربين المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي الذي يشكل انتهاكا للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.

وجاء في بيان لوزارة الشؤونم الخارجية “وإذا تشدد الجزائر على ضرورة حماية مقار البعثات الدبلوماسية فإنها تجدد دعوتها لكافة الأطراف السودانية إلى وقف الاقتتال وتغليب لغة الحوار لتجاوز الخلافات لإنهاء الأزمة بما يحقيق التطلّعات المشروعة للشعب السوداني الشقيق”.

وأشار البيان إلى أن الجزائر قامت في وقت سابق بإجلاء طاقم سفارتها بالسودان وأفراد الجالية جراء الأزمة المؤسفة التي يعيشها هذا البلد الشقيق.

ش.ن

21 يونيو، 2023

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