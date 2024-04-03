الجزائر تُدين بشدّة القصف الجوي لمبنى القنصلية الإيرانية بدمشق

3 أبريل، 2024

أدانت الجزائر بشدّة، عملية القصف الجوي التي تعرض لها مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.

وأعربت الجزائر، عن استنكارها البالغ لهذا الفعل الإجرامي الذي يعدّ انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية المعنية بحرمة البعثات الدبلوماسية والقنصلية، فضلاً عن كونه تعدياً خطيرا على سيادة الجمهورية العربية السورية، حسب ما أورده بيان وزارة الشؤون الخارجية.

وفي هذا السياق، توجّهت الجزائر بخالص عبارات التعازي والمواساة لعائلات الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين، كما جدّدت تضامنها التام مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكذا مع الجمهورية العربية السورية، أمام هذا العدوان السافر الذي يهدد بتصعيد الأوضاع وتعميق حالة اللاأمن واللااستقرار في المنطقة برمتها.

شرف الدين عبد النور

3 أبريل، 2024

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