تدين الجزائر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف، اليوم السبت 7 ماي 2022، محطة لرفع المياه بقناة السويس في جمهورية مصر العربية الشقيقة، مسفرا عن عديد الوفيات والجرحى في صفوف القوات المسلحة المصرية.

وقدّمت الجزائر – خلال بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج- أخلص التعازي لعائلات الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، وأعربت عن تضامنها التام مع جمهورية مصر العربية الشقيقة حكومة وشعبا كما تؤكد دعمها الكامل لجهود السلطات المصرية الرامية لمكافحة الارهاب.

كما تجدد الجزائر دعوتها لتعزيز آليات مكافحة الارهاب على المستويين الإقليمي والدولي من أجل ضمان رد مشترك وفعال ضد هذه الآفة التي تهدد السلم والأمن الدوليين، فضلا عن عرقلة جهود التنمية الاقتصادية.

ش.ن

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