الجزائر تُدين بشدّة اعتداء قوات الاحتلال في مدنية جنين بالضفة الغربية المحتلة

3 يوليو، 2023

أدانت الجزائر بشدة الاعتداء الذي ارتكبته قوات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة متسبباً في سقوط العديد من الضحايا الأبرياء، وطالبت الجزائر عبر بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج بالوقف الفوري لهذه العمليات العسكرية التي تنتهك بصفة فاضحة جميع الأعراف والقوانين الدولية وأبسط القيم الإنسانية.

وإذ تجدد الجزائر التعبير عن تضامنها الدائم مع الشعب الفلسطيني الأبي ومناصرة قضيته العادلة في إنهاء احتلال أراضيه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، فإنها تدعو المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، لتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية في ضمان حماية دولية للشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عن سلسلة الجرائم التي ما انفك المحتل يرتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون مساءلة أو ردع أو محاسبة، يضيف بيان الخارجية.

ش.ن

3 يوليو، 2023

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