الجزائر تُدين الاعتداءات الهمجية المتكرّرة وأعمال الترويع التي يقوم بها المستوطنون الصهاينة

22 يونيو، 2023

أدانت الجزائر بأشد العبارات الاعتداءات الهمجية المتكررة وأعمال الترويع التي يقوم بها المستوطنون الاسرائيليون، بتشجيع وحماية من سلطات الاحتلال الاسرائيلي، ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، ما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا الأبرياء وتدمير ممتلكاتهم، وتطالب بالوقف الفوري لهذه الأعمال الشنيعة التي تعد خرقا فاضحا ومتكررا لكل القوانين والأعراف الدولية، حسب ما أفاد بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وإذ تجدّد الجزائر دعوتها للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته كاملة من أجل وقف مسلسل العنف الدموي الخطير والاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم، فإنها تؤكد مرة أخرى تضامنها التام مع الشعب الفلسطيني وموقفها الثابت الداعم له في سبيل استرجاع كامل حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، يضيف البيان.

ش.ن

22 يونيو، 2023

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