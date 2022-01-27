الجزائر تُدعّم ترشيح المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030

سجّلت الجزائر بارتياح الخصائص المميّزة لترشيح المملكة العربية السعودية لاحتضان معرض إكسبو الدولي 2030، التي يشكل مستوى تطورها الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي ضمانة هامة لتحقيق الجاذبية والإبداع المطلوبين في مثل هذه المحافل العالمية الهامة، حسبما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج.

وستعمل الجزائر، انطلاقا من رغبتها في تعزيز مكانة العالم العربي في المنظومة الجديدة للعلاقات الدولية قيد التمخض، يُضيف البيان، حال توليها رئاسة قمة الدول العربية، على إعطاء الأولوية اللازمة لتعزيز مكانة ودور الدول العربية بين الأمم. وبهذه الروح، سيشكل الهدف المتعلق بترقية وإنجاح ترشيح المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030، خلال الانتخابات المقرر إجراؤها عام 2023، بطبيعة الحال جزءًا لا يتجزأ من العهدة التي ستضطلع بها الجزائر على وجه كامل.

وأورد بيان الخارجية أنّ الجزائر تتابع عن كثب التطورات التي تعرفها عمليات التحضير للتظاهرات الدولية الكبرى التي ستشكل محطات رئيسية ومهيكلة للعلاقات الدولية في فترة ما بعد جائحة كوفيد 19. وأكّد البيان أنّ معرض إكسبو الدولي 2030 مكانة خاصة بين الأحداث العالمية ذات الأهمية الكبرى والتي يتنافس لاستضافتها العديد من المرشحين ذوي المصداقية الكبيرة والمقومات الخاصة التي لا يستهان بها.

ش.ن

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