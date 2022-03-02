الجزائر تُبرمج رحلة إجلاء المواطنين الجزائريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية نحو رومانيا أو البلدان المجاورة

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عن برمجة رحلة إجلاء خاصة للخطوط الجوية الجزائرية، يوم غد الخميس 03 مارس 2022 انطلاقا من العاصمة الرومانية بوخارست، على الساعة الخامسة (17.00) بالتوقيت المحلي لرومانيا، لتصل إلى أرض الوطن في حدود الساعة الثامنة والربع (20.15) مساء، حسب بيان لذات الوزارة.

وفي هذا السياق، -يضيف البيان- تدعو وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج المواطنين الجزائريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية نحو رومانيا أو البلدان المجاورة بالتواصل مع مصالحها الدبلوماسية في بوخارست قصد اتباع الإجراءات اللازمة لتسجيلهم في رحلة الإجلاء.

وجاء هذا الاجراء الاستعجالي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وفي إطار الإجراءات المتخذة للتكفل بأعضاء الجالية الوطنية العالقين في البلدان المجاورة لجمهورية أوكرانيا تبعا للأوضاع التي يعرفها هذا البلد، يضيف البيان.

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