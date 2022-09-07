الجزائر تهنئ كينيا على السير الحسن للانتخابات الرئاسية

هنأت الجزائر، كينيا على حسن سير الانتخابات الرئاسية التي أجريت بتاريخ 9 أوت الماضي، والتي أسفرت عن فوز ويليام ساموا روتو. متمنية له كل النجاح في مهمته الجديدة.

وحيب بيان لوزارة الخارجية، فقد أعربت الجزائر عن تهانيها الخالصة لجمهورية كينيا الصديقة على السير الحسن للانتخابات الرئاسية التي أجريت في 9 أوت 2022. والتي أسفرت عن فوز ويليام ساموا روتو.

وتمنت الجزائر للرئيس كينيا الجديد كل التوفيق في مهمته الجديدة، مثمنة روح المسؤولية ودرجة الوعي المثاليتين للشعب الكيني

كما جددت الجزائر، ارادتها القوية في العمل بالتشاور مع الرئيس المنتخب من أجل تعزيز العلاقات التاريخية الأخوية بين البلدين علاوة على التشاور. بخصوص الهيئات الاقليمية والدولية لصالح القارة الأفريقية والدفاع عن القضايا العادلة.

رمزي أحمد توميات

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