الجزائر تنسحب من رئاسة المجموعة الاستشارية الرفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف

انسحب المجلس الشعبي الوطني، ممثلا في نائب الرئيس، منذر بودن، من رئاسة المجموعة الاستشارية الرفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف التي لم تلتئم بعد، والاكتفاء بالعضوية فيها.

وجاء في بيان للمجلس الشعبي الوطني، انه خلال الأشغال الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها، المنعقدة بالمنامة عاصمة البحرين، خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 15 مارس 2023 والذي كان من بين مخرجاته انتخاب الجزائر ممثلة في منذر بودن، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيسا للمجموعة الاستشارية الرفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف للاتحاد (HLAG) في 13 مارس 2023، والفضل في ذلك يرجع إلى بعض البلدان الشقيقة والصديقة في المجموعة، والتي ساندت ترشح الجزائر لما لها من خبرة وتجربة في هذا الميدان.

وبعد هذا التشريف الذي حظيت به الجزائر، وبتاريخ 15 مارس 2023، تمت المصادقة من قبل الجمعية العامة على أعضاء جدد للهيئة المذكورة ممثلين للمملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، المكسيك، إيران، الهند، السويد والكيان الإسرائيلي.

وعلى إثر هذا المستجد وبعد استشارة واسعة وانسجاما مع مواقف الجزائر الثابتة من القضايا العادلة في العالم، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، قرّر المجلس الشعبي الوطني، ممثلا في نائب الرئيس منذر بودن، الانسحاب من رئاسة المجموعة الاستشارية الرفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف التي لم تلتئم بعد، والاكتفاء بالعضوية فيها.

واختم البيان بالقول :”للتوضيح أكثر فإن لرئاسة المجموعة نيابة واحدة، ممثلة في أقنس من دولة المجر”

رمزي أحمد توميات

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