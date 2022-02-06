الجزائر تنجح في طرد الكيان الصهـ.يوني من الاتحاد الإفريقي

علقت قمة الاتحاد الأفريقي قرار منح صفة مراقب للكيان الصهـ.ـيوني بعد المساعي التي قامت بها الآلة الديبلوماسية الجزائرية فور اعلان الفقي منح صفة المراقب لهذا الكيان بالهيئة الافريقية. وشكلت لجنة من سبعة رؤساء دول من بينهم الجزائر.

القرار الذي تم اعتماده بالإجماع اليوم من قبل قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي اليوم نص على تعليق قرار موسى فكي بمنح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي في 22 تموز / يوليو. إنشاء لجنة من سبعة رؤساء دول أفريقية لتقديم توصية لقمة الاتحاد الأفريقي ، والتي تظل القضية قيد نظرها. تتكون اللجنة من الرئيس ماكي سال ، بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، الرئيس عبد المجيد تبون ـ الجزائر، رئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوزا، الرئيس بول كاغامي ، رواندا، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، رئيس نيجيريا محمد بوهاري ورئيس الكاميرون بول بيا

وسيأخذ الرئيس ماكي سال زمام المبادرة لإطلاق عمل هذه اللجنة.

ش.ن

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