الجزائر تلتزم بتجسيد الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة 2017-2030

ذكرت وزارة البيئة والطاقات المتجددة، أنها بادرت مع قطاع الصحة في إعداد تقرير حول مدى تنفيذ الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة 2017-2030،و الذي سمح بإظهار مدى التزام رئيس الجمهورية ال33 برفع التحديات الراهنة بخصوص القضايا البيئية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة، حسب بيان لوزارة البيئة.

و قد جاء هذا التقرير في إطار المشاركة في الإجتماع المشترك الثالث على مستوى الخبراء لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية العربية للصحة والبيئة 2017-2030، المنعقد في الفترة الممتدة بين 6 و7 ديسمبر بمقر الجامعة العربية،يضيف البيان.

وذكر البيان، بأن هذا التقرير أبرز المجهودات الجبارة المبذولة من قبل الجزائر إستنادا إلى تنفيذ استراتجيتها الوطنية، خاصة التكفل بالمحاور التسع للاستراتيجية العربية التي تتمثل في الماء والإصحاح، تلوث الهواء، السلامة الكيمياوية، إدارة النفايات، خدمات صحة البيئة بالقطاع الصحي. بالإضافة كذلك إلى إدارة صحة البيئة أثناء الطوارئ، التغير المناخي والصحة، والصحة والسلامة المهنية، والسلامة الغذائية والتنمية المستدامة والصحة.

وأكد البيان،بأن الجزائر ترمي إلى تحقيق الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية وبذل المزيد من الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17، خاصة الهدف الثالث منها الذي يضع صحة ورفاهية المواطن في مركز كل تغيير.

حورية سعداوي

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