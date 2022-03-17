كذبت البعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية في جنيف، الإدعاءات الكاذبة التي جاءت في بيان دولة الإحتلال المغربي خلال إحدى جلسات مجلس حقوق الإنسان الأممي بشأن التجنيد المزعوم للأطفال في مخيمات اللاجئين الصحراويين.

وقالت البعثة أن:” الدبلوماسية المغربية بعدما إستنفذت جميع الحجج، عادت مجددا إلى ترديد رواية “التجنيد” المزعوم للأطفال الصحراويين، بإستخدام صور مفبركة بشكل غير أخلاقي، لمحاولة طمس الحقيقة التي جاءت على لسان المتحدث بإسم الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 17 يناير 2022 والذي نفى أن يكون المبعوث الشخصي ديمستورا قد رأى أو إلتقى أو تلقى شهادة مباشرة عن وجود جنود أطفال في المخيمات”

واوضحت البعثة في بيان لها، بخصوص إستخدام بعض المنظمات غير الحكومية لهذه الدعاية المغرضة، أن هذه “المنظمات” التي يرعاها المغرب تلوث نقاشات المجلس في كل جلسة وليس لديها أية نشاط في جدول أعمالها سوى الذهاب إلى جنيف لمهاجمة الجزائر بسبب إحتضانها بكل سخاء للاجئين الصحراويين.

كما جددت الجزائر دعوتها إلى المنظمات التي يستغلها الإحتلال المغربي لإنهاء إستعمار عقولهم والدفاع الكرامة إذا كانوا يرغبون في إتباع مسار تاريخ الشعوب والأمم الحرة، لأن الدفاع عن مُثُل الأمم المتحدة وقيمها ومبادئها أمر حتمي لجميع الدول والحكومات وجميع المجتمعات وجميع الأفراد، وبالتالي يجب ألا تظل الصحراء الغربية في نظر المجتمع الدولي “أرض حرام” للشرعية والقانون.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...