الجزائر تعلن تمديد خفظها التطوعي لإنتاج البترول للربع الثاني من العام الحالي

ستقوم الجزائر، بتمديد خفضها التطوعي والذي يبلغ 51 ألف برميل يوميًا، للربع الثاني من العام الحالي، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، وبذلك يكون إنتاج الجزائر 908 ألف برميل يوميًا، حتى نهاية جوان 2024م، وبعد ذلك، ودعماً لاستقرار السوق، ستتم إعادة كميات الخفض الإضافي هذه تدريجياً، حسب أوضاع السوق.

ويعتبر هذا الخفض التطوعي، حسب بيان وزارة الطاقة، إضافي إلى الخفض التطوعي البالغ 48 ألف برميل يوميًا، الذي سبق أن أعلنت عنه الجزائر في أبريل 2023، والذي سيستمر حتى نهاية ديسمبر 2024م.

ويأتي هذا الخفض التطوعي الإضافي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

شرف الدين عبد النور

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