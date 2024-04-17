الجزائر تعلن تقديم مساهمة مالية إستثنائية بـ15 مليون دولار لصالح الأونروا

كشف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، في كلمته، خلال إجتماع مجلس الأمن حول وكالة الأونروا، أنه و بقرار من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، فإن الجزائر تعلن تقديم مساهمة مالية إستثنائية قدرها 15 مليون دولار أمريكي لصالح الأونروا.

و أشار عطاف، إلى أن هذه المساهمة المالية تضاف إلى ما سبق وبادرت الجزائر بتقديمه بصفة مباشرة للسلطة الفلسطينية، “في ما نعتبره واجبا حقا ومسؤولية ثابتة تقع علينا وعلى غيرنا من المجموعة الدولية”، يضيف ذات المتحدث.

و قال أحمد عطاف، أن الأونروا أضحت اليوم، محل هجوم سافر واستهداف مشين من قبل الاحتلال الإسرائيلي الإستيطاني، الذي لم يتردد في قصف أزيد من 160 مركزا تابعا لها واستباحة العاملين والمرتبطين بها، مؤكدا أن المجموعة الدولية صارت تدرك تمام الادراك مراد السلطة القائمة بالاحتلال ومبلغ مقاصدها من هكذا سياسات تستخف بالاجماع الدولي الذي حظيت به الولاية المنوطة بوكالة الأونروا.

و شدّد وزير الشؤون الخارجية، في كلمته، على أن المجموعة الدولية مطالبة بالرد بموقف جريء وشجاع لحماية وكالة الأونروا وتسهيل استمرارية أنشطتها الحيوية لصالح ملايين اللاجئين الفلسطينيين في الغربة والشتات.

شرف الدين عبد النور