الجزائر تعزّي وتتضامن مع الشعب الفلسطيني على إثر حادثة حريق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة

أعربت الجزائر عن تعازيها الخالصة لأهالي الضحايا وللشعب الفلسطيني عامة على إثر حادثة الحريق الذي اندلع في بناية سكنية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة والذي خلف العديد من الضحايا والاصابات، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وجدّدت الجزائر، تضامنها التام مع دولة فلسطين، في هذا الظرف الأليم، لتجاوز هذه المحنة وما تفرضه من تحديات لا سيما في ظل الاحتلال المتواصل للأراضي الفلسطينية والحصار الجائر المفروض على قطاع غزة.

ش.ن

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