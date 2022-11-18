الجزائر تعزّي وتتضامن مع الشعب الفلسطيني على إثر حادثة حريق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة

18 نوفمبر، 2022

أعربت الجزائر عن تعازيها الخالصة لأهالي الضحايا وللشعب الفلسطيني عامة على إثر حادثة الحريق الذي اندلع في بناية سكنية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة والذي خلف العديد من الضحايا والاصابات، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وجدّدت الجزائر، تضامنها التام مع دولة فلسطين، في هذا الظرف الأليم، لتجاوز هذه المحنة وما تفرضه من تحديات لا سيما في ظل الاحتلال المتواصل للأراضي الفلسطينية والحصار الجائر المفروض على قطاع غزة.

ش.ن

18 نوفمبر، 2022

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