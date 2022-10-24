الجزائر تعرب عن قلقها إزاء الأحداث المؤسفة التي شهدتها بعض المناطق في السودان

الجزائر تعرب عن قلقها إزاء الأحداث المؤسفة التي شهدتها بعض المناطق في السودان

أعربت الجزائر عن قلقها إزاء الأحداث المؤسفة التي شهدتها بعض المناطق في جمهورية السودان لا سيما ولاية النيل الأزرق، وما خلفته من خسائر فادحة في الأرواح.

وقدّمت الجزائر خالص تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، عبر بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، كما تجدّد تضامنها مع السودان قيادة وحكومة وشعبا في هذه الظروف الأليمة وتدعو الدول العربية والمجتمع الدولي لتعزيز الدعم لهذا البلد الشقيق نحو تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة شعبه وترابه، يضيف البيان.

ش.ن

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