الجزائر تعرب عن قلقها إزاء الأحداث المؤسفة التي شهدتها بعض المناطق في السودان

24 أكتوبر، 2022

أعربت الجزائر عن قلقها إزاء الأحداث المؤسفة التي شهدتها بعض المناطق في جمهورية السودان لا سيما ولاية النيل الأزرق، وما خلفته من خسائر فادحة في الأرواح.

وقدّمت الجزائر خالص تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، عبر بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، كما تجدّد تضامنها مع السودان قيادة وحكومة وشعبا في هذه الظروف الأليمة وتدعو الدول العربية والمجتمع الدولي لتعزيز الدعم لهذا البلد الشقيق نحو تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة شعبه وترابه، يضيف البيان.

ش.ن

24 أكتوبر، 2022

مقالات ذات صلة

كأس العرب

محاربو الصحراء يرفعون راية الجزائر في قطر والرئيس تبون يهنئهم

18 ديسمبر، 2021

توقيف 866 تاجر  مخدرات وحجز أزيد من 345 قنطار من الكيف المعالج خلال 6 أشهر

13 يوليو، 2021

دي ميستورا يشرع في زيارة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين

3 سبتمبر، 2022

إنطلاق إجتماع الحكومة الولاة بشعار”من أجل جزائر جديدة”

16 فبراير، 2020
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: