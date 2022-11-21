الجزائر تعرب عن تضامنها مع أندونسيا إثر الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب جاكرتا

21 نوفمبر، 2022

أعربت الجزائر عن تضامنها التام مع جمهورية اندونيسيا، على إثر الزلزال العنيف الذي ضرب، اليوم منطقة جاوة، الواقعة جنوب العاصمة جاكرتا، مخلفا العديد من الضحايا والكثير من الجرحى .

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج “وإذ تتقدم الجزائر بتعازيها الخالصة لعائلات الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين، فإنها تؤكد على وقوفها التام مع الحكومة والشعب الاندونيسيين لتجاوز آثار هذه المحنة الأليمة”.

ش.ن

21 نوفمبر، 2022

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