أعربت الجزائر، عن ترحيبها بتوصل الأطراف المتنازعة في اليمن إلى هدنة لمدة شهرين في هذا البلد اعتبارا من بداية شهر رمضان.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها: “على إثر صدور بيان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن. الذي أعلن فيه التوصل إلى هدنة لمدة شهرين في هذا البلد اعتبا ًرا من بداية شهر رمضان. تعرب الجزائر عن ترحيبها بهذه المبادرة”.

كما تأمل الجزائر في أن تشكل هذه الخطوة محطة هامة في سبيل التوصل إلى اتفاق دائم. يضمن تسوية شاملة للأزمة في اليمن الشقيق”.

و تثمن الجزائر مجددا هذه المبادرة. فإنها تؤكد دعمها لكل الجهود والمبادرات الرامية إلى إيجاد حل سياسي. وعلى رأسها المشاورات الحالية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة. وكذا المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية. ومخرجات الحوار الوطني الشامل. قصد تحقيق مصالحة دائمة تحفظ وحدة اليمن واستقلاله. كما تعود بالأمن والاستقرار والسلام على المنطقة كافة.

رمزي أحمد توميات

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