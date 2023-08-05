رئيس الجمهورية: الجزائر تعد البلد الأول إفريقيا والثالث عربيا في انتاج المياه بتقنية تحلية مياه البحر

5 أغسطس، 2023

كشف اليوم السبت، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن الجزائر تعد البلد الأول إفريقيا والثالث عربيا في انتاج المياه باستخدام تقنية تحلية مياه البحر.

وقال الرئيس تبون في لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية: “انتاجنا للمياه سيبلغ مليار و400 مليون متر مكعب يوميا باستكمال محطات التحلية المبرمجة”.

هذا وقد أجرى الرئيس تبون لقاءه الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية حيث تطرق إلى عدد من الملفات والقضايا ذات الشأن الوطني، والإقليمي والدولي.

رمزي أحمد توميات

 

5 أغسطس، 2023

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