كشفت، وزارة الصناعة الصيدلانية أن الجزائر تعتبر المرشح الأفضل لاحتضان مقر الوكالة الإفريقية للأدوية (AMA)، حسبما أفادت به الوزارة في بيان لها.

ووفقا لنص البيان، فقد اختتمت أمس الجمعة أشغال المؤتمر الأول للدول الأطراف في المعاهدة المؤسسة للوكالة الإفريقية للأدوية التي امتدت أشغالها من 1 الى 3 جوان الجاري.

وتم تخصيص هذه الاشغال لاعتماد النظام الداخلي للوكالة الإفريقية للأدوية و دراسة تقارير بعثات التقييم المنفّذة في ثمانية دول إفريقية مرشحة لاحتضان مقر هذه الوكالة القارية الهامّة.

كما أوضح البيان أن استنتاجات التقرير أظهر ترشيح الجزائر إلى جانب ترشيح رواندا من بين أول ترشيحين في الترتيب، وبذلك تتفوق الجزائر في الترتيب على تونس والمغرب وزيمبابوي وأوغندا وتنزانيا ومصر.

في حين سيتم تحديد مقر الوكالة الإفريقية للأدوية في شهر جويلية المقبل، خلال اجتماع المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية للاتحاد الإفريقي،

كما سيستعين المجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي في اختياره أفضل مترشح ضمن القائمة المختصرة وفقا لتوصيات مؤتمر الدول الأطراف.

هذا وقدّم الوفد الجزائري المشارك في هذا المؤتمر والمتمثل في وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمان جمال لطفي بن أحمد، مرفوقا بأعضاء البعثة الدبلوماسية الجزائرية في أديس أبابا؛ ترشيح الجزائر لاستضافة مقر الوكالة الإفريقية للأدوية.

مؤكدا من جديد على الأهمية الاستراتيجية لهذه الوكالة في تعزيز قدرات الدول، وتجميع الموارد والخبرات الإفريقية من أجل تطوير الإنتاج الصيدلاني لضمان السيادة الصحية للقارة.

قوية بمواردها المؤسساتية والتنظيمية والبشرية والتّطور غير المسبوق في الصناعة الصيدلانية، و بالضمانات المقدمة للوكالة الإفريقية للأدوية.

ليديا كبيش

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