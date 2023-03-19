الجزائر تظفر بنيابة رئاسة الجمعية البيطرية الافريقية

زكى أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية البيطرية الأفريقية، الدكتور محمد الأمين نشار لمنصب نائب رئيس للجمعية البيطرية الأفريقية مكلف بالعلاقات الخارجية.

هذا وقد تم تعيين الدكتور بوبكر مرزوق مستشار لرئيس الجمعية البيطرية الأفريقية مكلف بالشباب والطلبة.

وأعرب رئيس الجمعية البيطرية الأفريقية الدكتور فوزي كشريد من دولة تونس، عن سعادته بالحضور المتميز للوفد الجزائري.

في حين أكد كشريد، أن الوفد الجزائري، ساهم في نجاح المؤتمر الـ11 الإفريقي والعربي، بمشاركته الفعالة والمتميزة.

ليديا كبيش

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